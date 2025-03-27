Mustafa Denizli'den Beşiktaş - Galatasaray yorumu

Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Mustafa Denizli Cumartesi günü oynanacak derbi için TRT Spor'a açıklamalar yaptı.

Mustafa Denizli "Türkiye'de derbilerle ilgili hiçbir şekilde, şartlar ne olursa olsun şu takım favoridir diyemeyiz. Türk futbol tarihinin bize öğrettiği en önemli şeylerden biri bu. Beşiktaş iyi bir grafik yakalamıştı ama Gaziantep maçıyla psikolojik üstünlüğünü kaybetti.

"SONUÇ KİMİN OLUR BİLEMEM"

Derbilerde bütün bu değerler hiçbir şey ifade etmez. Dolayısıyla Galatasaray'ın yolu, Beşiktaş'ın hedefi belli. Muhtemelen gol olacak düşüncesinde olduğum bir maç. Galatasaray-Fenerbahçe maçı için de düşünmüştüm bunu kadrolara baktığım zaman ama orada gol çıkmadı. Burada büyük ihtimalle, çok yüksek ihtimalle yüzde yüz çıkacaktır diyorum. Sonuç kimin olur bilemem."