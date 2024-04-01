Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli belediye başkanı oldu

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Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli belediye başkanı oldu
Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, yerel seçimde belediye başkanı oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, yerel seçimde İzmir'in Çeşme ilçesinin belediye başkanı oldu.

CHP'den aday olan Lal Denizli, oyların yüzde 55,6'sını alarak seçimi önde tamamladı.

Lal Denizli, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Çeşme halkının teveccühü ile, önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme’ye başkanlık yapacağım. Bana Çeşme’nin ilk kadın belediye başkanı olma mutluluğunu yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yediden yetmişe tüm yurttaşlarımıza hizmet edecek, sizlerin refahı için çalışacağım."

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