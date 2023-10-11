Mustafa Denizli'yi üzen haber. Boşanıyorlar

Efsane teknik direktör Mustafa Denizli'ye kızı Selin Denizli Burnaz'dan üzen haber geldi.

Mustafa Denizli'yi üzen haber. Boşanıyorlar

Efsane teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli Burnaz'ın eşi Abdullah Burnaz'la boşanma kararı aldıkları ortaya çıktı.

Sabah'tan Bülent Cankurt, köşesinde şu ifadeleri kullandı:

"Çiftin boşanacağına dair dedikoduları duyunca, Abdullah Burnaz'ı aradım; doğruymuş. Boşanma protokolünü imzaladıklarını, mahkemeye başvuracaklarını söyledi. "Karı-koca olarak ilişkimizi yürütemesek de, Selin en yakın arkadaşım olarak kalmaya devam edecek" diye de ekledi. Ne diyelim; en azından medeni bir şekilde boşanacaklar; yolları açık olsun."

a5.jpg

Öne Çıkanlar
Hamas kime hizmet ediyor?
Hamas kime hizmet ediyor?
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
İstanbullular mumları hazırlayın. 19 ilçe karanlığa gömülecek Gündem
İstanbullular mumları hazırlayın. 19 ilçe karanlığa gömülecek
İsrail-Gazze savaşında 8 gazeteci yaşamını yitirdi Dünya
İsrail-Gazze savaşında 8 gazeteci yaşamını yitirdi
Balıkesir'de 47 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Balıkesir'de 47 kaçak göçmen yakalandı
Zehir tacirlerine operasyon Gündem
Zehir tacirlerine operasyon
Emniyet uyardı bu linklere sakın tıklamayın! Başınız belaya girebilir Teknoloji
Emniyet uyardı bu linklere sakın tıklamayın! Başınız belaya girebilir
Dev fabrika cayır cayır yandı. Dumanlar gökyüzünü kapladı Gündem
Dev fabrika cayır cayır yandı. Dumanlar gökyüzünü kapladı
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası