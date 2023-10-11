Mustafa Denizli'yi üzen haber. Boşanıyorlar

Efsane teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli Burnaz'ın eşi Abdullah Burnaz'la boşanma kararı aldıkları ortaya çıktı.

Sabah'tan Bülent Cankurt, köşesinde şu ifadeleri kullandı:

"Çiftin boşanacağına dair dedikoduları duyunca, Abdullah Burnaz'ı aradım; doğruymuş. Boşanma protokolünü imzaladıklarını, mahkemeye başvuracaklarını söyledi. "Karı-koca olarak ilişkimizi yürütemesek de, Selin en yakın arkadaşım olarak kalmaya devam edecek" diye de ekledi. Ne diyelim; en azından medeni bir şekilde boşanacaklar; yolları açık olsun."