Mustafa Destici iktidarın yapacağı zamma isyan etti: Emekli için bu rakam yetersiz

Düzenleme: Kaynak: AA
Mustafa Destici iktidarın yapacağı zamma isyan etti: Emekli için bu rakam yetersiz

Mustafa Destici iktidarın emeklilere Temmuz ayında yapacağı zamla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

16 milyon emekli vatandaş gözünü Temmuz ayında maaşlara yapılacak olan zamma çevirdi. İktidarın en düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaracağına dair haberlere değinen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ‘yetersiz’ yorumunda bulundu.

12 BİN 500 LİRA YETERSİZ

Destici, 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik atılacak adımları desteklediklerini, ancak habere konu olan iyileştirmeyi asla yeterli bulmadıklarını kaydetti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI EN AZ 17 BİN LİRA OLMALI

En düşük emekli maaşının şu anki asgari ücretin altında olmaması gerektiğini savunan Destici, temmuzda "bu yanlışın ve adaletsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini" belirtti. Destici, en düşük emekli maaşının 17 bin liranın üzerinde olması gerektiğini ifade etti.

İKTİDAR BİR KARARA BAĞLAMALI

Esnafın sorunlarına da değinen Destici, esnafın ekonominin olumsuz koşullarından en fazla etkilenen kesim olduğunu belirtti. Destici, hükümetin, esnafın problemleri konusunda çalışma grubu oluşturması, alınacak ekonomik önlemlerin bir karara bağlanması gerektiğini kaydetti.

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