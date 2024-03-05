Mustafa Destici kaza anını anlattı: Bu havada yerel seçimlerin yapılmaması lazım

Seçim çalışmaları için gittiği Tokat’ta trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Tokat Devlet Hastanesi’nde gördüğü tedavinin ardından taburcu oldu. Destici, hastaneden çıkarken basın mensuplarına kaza anını anlattı.

Destici, dün sabah saatlerinde Sivas’ta yapılan toplantının ardından Tokat Reşadiye'deki programları için yola çıktıklarını ifade etti ve "Niksar'ı geçtikten sonra yağış da vardı, bizden önce aynı yol üzerinde beş kaza daha olmuş. Kazalardan yolda kalan yağ ya da mazot birikintileri, akaryakıt birikintilerinin sebep olduğunu söylediler. Ben arka tarafta oturduğum için gördüm. Bir anda arabamız sağa doğru kontrolden çıktı. Biraz sağa sola savrulduktan sonra şoförümüz sağa doğru kırınca kanala düştü. Ondan sonra istinat duvarına çarparak durabildi" ifadelerini kaydetti.

Makam aracında; şoför, özel kalem müdürü, koruma amiri, Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat İl Başkanıyla birlikte bulunduklarını aktaran Destici, "Bizim olduğumuz taraftaki 3 kişi kazadan etkilendi. Şoförümüz, il başkanımız yukarıda yatıyor. Bir de ben tabii. Hemen Reşadiye Devlet Hastanesine gittik. Orada sağ olsunlar, başhekimimiz ve diğer doktorlarımız olağanüstü çabayla ilgi gösterdiler.” dedi.

“BU HAVA KOŞULLARINDA YEREL SEÇİMLERİN YAPILMAMASI LAZIM”

Kendisine müşahede altında kalması gerektiğinin söylendiğini ileten Destici, kafa bölgesinde çizik ve şişliklerin oluştuğunu ve diz kapağında çatlak meydana geldiğini ifade etti.

Yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı, Devlet Bahçeli, diğer siyasi parti başkanları ve İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarına teşekkür ettiğini ileten Destici, Muhsin Yazıcıoğlu’nun mart ayında vefat ettiğini hatırlatarak, “ Allah bir daha ne bize ne de bir başka arkadaşımıza böyle bir kaza yaşatsın ama yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Bu vesileyle yerel seçimlerin, rahmetli Muhsin Başkanımızı biliyorsunuz Mart 25'te kaybettik, bu hava koşullarında aslında yerel seçimlerin yapılmaması lazım.” İfadesini kullandı.

Önceleri bu konuyu Meclis’te dile getirdiğini ifade eden Destici, “Mümkünse mayısın sonu, haziran ayı başı gibi ya da sonbaharın başı gibi yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu, sadece bizim yapmış olduğumuz kazaya istinaden söylediğimiz bir şey değil. Gerçekten hem seçim çalışmalarında bütün seçime katılan partilerimiz, adaylarımız büyük zorluklar çekiyor, hem de ağır hava şartları, kış şartları da buna eklenince daha zor hale geliyor.” İfadelerini kaydetti.