Mustafa Destici özerklik istediği paylaşımları yalanladı. Paylaşımları ABD mi yaptı?

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Irak’ın kuzeyinde 9 askerin şehit olması sonrası sosyal medyadan tepki çeken bir paylaşım yapmıştı. Destici, yaptığı paylaşımda aralarında CHP, İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin de olduğu muhalefet partisinin logolarını paylaşarak muhalefeti terör örgütleri ile bir tutmuştu.

Destici’nin paylaşımı büyük tepki çekerken sosyal medyadaki eski paylaşımları yeniden gündem oldu. Yeniden gündem olan paylaşımları arasında Destici’nin özerklik ve terör örgütü PKK’nın elebaşı Öcalan ile görüşme istediği paylaşım da yer aldı. Destici, 2012 yılında yaptığı paylaşımda “Analar, babalar ağlamasın diye özerkliği kabul edebiliriz (Onun için Oslo ile Apo ile ve Kandil ile görüşmeye devam)" ifadelerini kullanmıştı.

FETÖ’YÜ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Destici’nin ayrıca FETÖ’yü bir terör örgütü olarak görmediğini söylediği açıklaması da yeniden gündeme gelen sözleri arasında yer aldı. Destici söz konusu açıklamasında, “Net olarak şunu da söyleyeyim, tabii ki ben hizmet hareketini (Gülen cemaati) bir terör örgütü olarak görmüyorum. Bunu daha önce de söyledim. Hele ki silahlı terör örgütü… O zaman ortada silahların olması lazım, örgüt üyelerinin olması lazım, militanların olması lazım” ifadelerini kullanmıştı.

ÖZERKLİK İSTEDİĞİ PAYLAŞIMINI YALANLADI

Destici, 2012 yılında yaptığı ve gelen tepkiler sonrası sildiği paylaşımını yalanladı. Özerklik istediği paylaşımının ‘sahte’ olduğunu savunan Destici, “Bu çamur bize yapışmaz, Bu iftira biz de tutmaz” dedi. Destici ayrıca paylaşımın yeniden gündeme gelmesine neden olanlarla ilgili yargı süreci başlatacaklarını da sözlerine ekledi.

Destici söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle bizim, "Çözüm Süreci" olarak adlandırılan uygulamanın öncesi ve sonrasındaki tavrımız net ve ortadadır. “Terörle, teröristle müzakere edilmez, mücadele edilerek yok edilir.”

Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş birliği içinde olanların, ya da işbirliği içinde olanlarla yol yürüyenlerin şehitlerimizi istirmar etmeleriyle ilgili son paylaşımlarımız üzerine, bu gece saat 02.00'de, hangi çevrelerden ve hangi ajanlar tarafından servis edildiğini bildiğimiz ironi bile olmayan “sahte" tweet görüntüsüyle bize saldıranlar şunu bilsinler ki; Bu çamur bize yapışmaz, Bu iftira biz de tutmaz.

Bu sahtekarlığın planlayıcıları ve aracılarıyla yargı önünde elbette hesaplaşacağız. Bu vatan haini, terör seviciler; Tarih ve millet önünde olduğu gibi, yargı karşısında da mahkum olacaklardır.

NOT: Ayrıca bu çirkin operasyona sazanlık yapanları da, mal bulmuş mağribi gibi saldıranları da not ettik.”