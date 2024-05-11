Mustafa Destici Türkiye'deki Afganları savundu. 100 bin lira verseniz de yapan yok

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ziyaret için gittiği Sakarya'da açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, vatandaşların önemli bir kısmının, emeğe dayanan hiçbir işte çalışmak istemediğini ifade etti.

BBP Genel Başkanı Destici, “Vatandaş diyor ki 'Bize çoban lazım' Nereden alacaksın? Yok. Türkiye'de çobanlık yapan yok. 100 bin TL'de verseniz yapmıyorlar. Afganlar çözüyor şu anda bu meseleyi. Tarlada çalışmak istemiyor. Pancar yolmak istemiyor, nohut toplamak istemiyor. Çay istemiyor. Fındık toplamak istemiyor. Pamuk toplamak istemiyor. Yani emeğe dayanan işleri yapmak istemiyor bizim insanlarımız" dedi.

"MECBUR BU İŞLERİ YAPMAK İÇİN NE YAPACAKSIN? DIŞARIDAN İŞÇİ ALACAKSIN"

Destici, "Mecbur bu işleri yapmak için ne yapacaksın? Dışarıdan işçi alacaksın. Bunu geçmişte Avrupa da yaptı. Bugün sen o konuma düşmüşsün. Burada yapılması gereken ne? Bunun kontrollü ve sayısı kadar alınması. Esas söylemek istediğim bu değil. Onun üzerinden İslam düşmanlığı yapılıyor" diye konuştu.