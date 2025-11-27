Trabzonspor’un başarılı sol beki Mustafa Eskihellaç, modern futbolda beklerin hücuma katkısını ölçen en önemli kriterlerden biri olan progresif koşu kategorisinde Avrupa’nın tüm elit beklerini geride bıraktı.

Comparisonator verilerine göre Eskihellaç, 90 dakika başına 4.22 progresif koşu ortalamasıyla Avrupa’nın en etkili beki konumunda.

Oyunu öne taşıma becerisi, yüksek temposu ve hem savunmada hem hücumda gösterdiği istikrarlı performansla, Trabzonspor’un oyun planında kilit rol üstlenen Mustafa Eskihellaç'ın hemen arkasında Amar Dedic (4.19), Stefan Lainer (3.96), Sami Ouaissa (3.72) ve Reinhold Ranftl (3.40) gibi Avrupa’nın tanınmış bekleri yer aldı.