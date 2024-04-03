Mustafa Kemal çok mutlu

Kaynak: AA
Mustafa Kemal çok mutlu
Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, Eyüpspor maçı sonrası çok mutlu olduklarını dile getirdi.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kemal Kılıç, "Çok ihtiyacımız olan 3 puanı böylesine çok güçlü kadrosu olan bir takıma karşı almak ayrıca bir mutluluk." diye konuştu.

Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bütün oyuncularını tek tek kutladı.

Zorluk seviyesi çok yüksek bir maç oynadıklarını aktaran Kılıç, "Uzatmayla birlikte 80 dakikaya yakın 10 kişi oynayarak ligi bütün sezon boyunca forse etmiş, uzak ara şampiyonluğu yakalamış bir takıma karşı bu sonucu almak, bu dirençli oyunu göstermek çok önemli.

Rakip bizi zaman zaman önemli ölçüde baskı altına aldı. Bu anları iyi mücadele ederek geçirdik, kontrataklarda çok tehlikeli olduk.

Onların gol atakları çok fazla ama bizim gol pozisyonlarının netliği çok çok fazla. Çok ihtiyacımız olan 3 puanı böylesine çok güçlü kadrosu olan bir takıma karşı almak ayrıca bir mutluluk. Aşırı ihtiyacımız olanı aldık ve bir nefes aldık sadece. 2-3 haftadır düzelen belirgin bir oyunumuz var, onun karşılığını aldık diye düşünüyorum." dedi.

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