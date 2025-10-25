2025 yılının başında kanser nedeniyle operasyon geçiren Mustafa Keser, sonunda sağlığına kavuştu. 2024'ün son günlerinde açıklamasıyla hayranlarını üzen Keser, "Bu durumun duyulmasını istemedim ben öyle anlatacak kimse değilim. Korkulacak bir şey yok. Prostat kanseri teşhisi konuldu. Şu anda her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.

“BİZİM HAYATIMIZ TEK BİR FİLME SIĞMAZ”

Hayatının film olmasını isteyen Keser, "Öyle bir durumlar var. Bizim hayatımız tek bir filme sığmaz öyle bir proje var. Benim hayatımdan 10 tane film çıkar" demişti.

"KIVANÇ AYAR TUTMAZ"

Biyografi filmiyle ilgili yeni açıklamalarda bulunan Mustafa Keser, "Hayatım film olursa beni Olgun Şimşek oynasın. Kıvanç Tatlıtuğ'un boyu uzun" dedi. Türk müziğinin efsane isminin bu sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Keser, bu tercihinin nedenini "Bu Kıvanç'ın becereceği iş değil, bu başka iş. Elbette o da çok değerli bir aktör ama Olgun musikiye de aşina olduğu için beni daha iyi oynar. Hem boyumuz, posumuz da birbirine benziyor. Kıvanç ayar tutmaz, maşallah o bizden uzun" diyerek açıkladı.