Mustafa Keser sağlık durumunu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mustafa Keser sağlık durumunu açıkladı

Usta sanatçı Mustafa Keser, geçtiğimiz günlerde kanser teşhisi konulduğu duyurmuştu.80 yaşındaki Mustafa Keser, 4 buçuk saat süren zorlu bir operasyon geçirdi.

Mustafa Keser, kısa bir süre önce prostat kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Dün sabah saatlerinde özel bir hastanede ameliyata alındı.

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Ameliyatı tam 4 buçuk saat sürdü. Mustafa Keser'in sağlık durumunun iyi olduğu ve kemoterapi almasına gerek kalmayacağı açıklandı. Başarılı geçen ameliyat sonrasında istirahate çekildi.

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Operasyonun ardından Keser duygusal bir açıklama yaptı. Mustafa Keser, "Bu süreçte yanımda olan eşime, aileme ve dualarıyla destek olan tüm hayranlarıma minnettarım" ifadelerini kullandı.

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Ünlü sanatçının, doktorların kontrolünde istirahatine devam ettiği ve moralinin yüksek olduğu öğrenildi.

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Bu süreçte Mustafa Keser’e eşi Nilüfer Keser büyük destek veriyor.

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