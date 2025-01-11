Mustafa Keser sağlık durumunu açıkladı

Mustafa Keser, kısa bir süre önce prostat kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Dün sabah saatlerinde özel bir hastanede ameliyata alındı.

Ameliyatı tam 4 buçuk saat sürdü. Mustafa Keser'in sağlık durumunun iyi olduğu ve kemoterapi almasına gerek kalmayacağı açıklandı. Başarılı geçen ameliyat sonrasında istirahate çekildi.

Operasyonun ardından Keser duygusal bir açıklama yaptı. Mustafa Keser, "Bu süreçte yanımda olan eşime, aileme ve dualarıyla destek olan tüm hayranlarıma minnettarım" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçının, doktorların kontrolünde istirahatine devam ettiği ve moralinin yüksek olduğu öğrenildi.

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Bu süreçte Mustafa Keser’e eşi Nilüfer Keser büyük destek veriyor.