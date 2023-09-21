Mustafa Sandal İYİ Parti’nin adayı olacak. Bomba iddia

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, Meral Akşener ile Mustafa Sandal arasında Beşiktaş Belediye Başkanlığı adaylığının görüşüldüğünü açıkladı.

Ensonhaber'in Youtube programına katılan Ahmet Zeki Üçok, kulis bilgisini medyaya yansıyan haberleri doğrulayarak "Mustafa bey, Türkiye’nin yetiştirdiği çok önemli sanatçılardan birisi. Kendisinin aynı zamanda Genel Başkanımızla çok iyi ilişkileri var. Bizim genel merkezimize geldi. Burada belediye başkanlığı adaylığı için görüşmeler yapıldı. Mustafa Sandal’ın Beşiktaş Belediye Başkanı olmasından büyük mutluluk duyarım. Başkanlık divanımız kararı verecektir. İnşallah Sayın Sandal, Beşiktaş adayımız olur. Kendisini sonuna kadar destekleyeceğim." dedi.