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Mustafa Sandal afet bölgesine 700 ısıtıcı gönderdi

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Kahramanmaraş'ta 7,7 ile 7,6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili de vuran depremlerin ardından afet bölgesine 700 adet ısıtıcı yardımı yaptı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 15:04
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Mustafa Sandal'dan deprem bölgesine 700 adet ısıtıcı yardımı

Mustafa Sandal afet bölgesine 700 ısıtıcı gönderdi
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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan, 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem 10 ili birden vurdu. 

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde bilanço ağırlaşıyor. 18 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.

AFET BÖLGESİNE 700 ADET ISITICI YARDIMI

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken ünlü isimlerden de afet bölgesine yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal da eşi Melis Sütşurup Sandal ile birlikte afet bölgesine 700 adet ısıtıcı yardımında bulunduğunu açıkladı.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sandal, "700 adet ısıtıcıyı deprem bölgesine göndermek üzere yola çıkardık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" mesajını yayınladı.

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