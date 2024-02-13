Mustafa Sarıgül aday olursa Gökhan Zan çekilecek mi. Gökhan Zan'dan açıklama geldi

Kaynak: BirGün
Mustafa Sarıgül aday olursa Gökhan Zan çekilecek mi. Gökhan Zan'dan açıklama geldi
TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan’ın, Mustafa Sarıgül’e “Aday olursanız ben çekilirim” sözlerine açıklık getirdi. Zan, sözlerini doğrulayarak, son kararın yine TİP yönetiminde olduğunu belirtti.

Gökhan Zan, İYİ Parti’den istifa ettikten sonra Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurulmuştu.

Zan, CHP’nin adayı Lütfü Savaş yerine ranta ve deprem suçlarına bulaşmamış bir adayı gösterilmesi durumunda çekilebileceği sözlerini doğruladı.

Ünlü eski futbolcu, daha önce CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’le telefonda görüştüğünü ve “Aday olursanız ben çekilirim” demişti.

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Gökhan Zan, kendisine sözleri hatırlatılması üzerine, "Tabii ki dedim” şeklinde yanıtlayarak, CHP’nin "dürüst ve çalışkan" bir aday göstermesi durumunda çekilip çekilmeyeceği konusunun TİP içinden önceden konuşulması gerektiğini de belirtti.

Gökhan Zan, Mustafa Sarıgül ile telefonda görüşüp "Aday olursanız ben çekilirim dediniz mi?" sorusuna:

"Tabii ki dedim. Ben açıklamamda da söyledim; ‘Eğer yanlışlıktan dönülürse ben fedakarlığa hazırım’ dedim. ‘Şeffaf, deprem suçlarına bulaşmamış, halkımıza hizmet eden, dürüst ve çalışkan biriyle birlikte bu şehri ayağa kaldırabiliriz. Ben halkımızın menfaatinden başka hiçbir şey düşünmüyorum. Bu özellikleri taşıyan bir dostum veya bir büyüğümle yürümeye hazırım” cevabını verdi.

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“AĞABEY-KARDEŞ İLİŞKİSİ VAR”

Gökhan Zan, “Mustafa ağabey” dediği Mustafa Sarıgül için, çok değerli bir insan olduğunu, kendisini spor camiasından, belediye başkanlığından ve İstanbul’da yaptığı niteliklerden tanıdığını belirtirken, “Son 20 yıldır ağabey-kardeş ilişkimiz var ve ben kendisini yakinen de çok iyi tanırım. Ancak onun cevabını benim vermem çok doğru olmaz. Çünkü milletvekili. Böyle bir durum söz konusu Türkiye İşçi Partisi'ne gelirse, bunu sayın Erkan Baş’la ve MYK üyeleriyle bu konu konuşulur ve ben inanıyorum ki TİP doğru bir adaya hayır demez. Hatay için hayırlı her türlü kararda elimi taşın altına koyarım” diye konuştu.

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