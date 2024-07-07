Mustafa Sarıgül Montella'yı kovdu

A Milli Takımımız, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti.

Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşı karşıya gelen Ay-Yıldızlı ekibimiz, Samet Akaydin'in golüyle öne geçmeyi başardı.

İlk yarı bu skorla tamamlanırken mücadelenin ikinci yarısında ortaya konan futbol hayal kırıklığı yarattı. Vincenzo Montella'nın oyuna geç müdahalesiyle 2-1 geriye düşmekten kurtulamayan Ay-Yıldızlı ekibimiz bu skorla yenilip, elendi.

Karşılaşma sonunda eleştirilerin hedefinde İtalyan teknik adam vardı. Montella'ya tepki gösteren isimlerden bir tanesi de Milli maç için Berlin'e giden CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül idi.

Maçın ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşan Sarıgül çok üzgündü.

Mustafa Sarıgül, Vincenzo Montella'yı hedef alarak şu sözleri sarf etti:

"Evlat, hocayı uçaktan atmasınlar ama Almanya’da bıraksınlar getirmesinler. Niye biliyor musun? Milli heyecanı, milli ruhu, onu hissetmiyor be evlat! Aldığımız maçı verdi ya! Yazıklar olsun. Milyonlarca insanı üzdü, ayağımıza gelen kısmeti tepti be kardeşim."