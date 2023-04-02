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Mustafa Sar�g�l'�n yard�mc�s� istifa etti

TDP kurucular�ndan olan ve Genel Ba�kan Vekilli�i g�revini y�r�ten Hasan Ayd�n istifa etti�ini duyurdu.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 09:00
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Mustafa Sar�g�l'�n yard�mc�s� Hasan Ayd�n istifa etti

Mustafa Sar�g�l'�n yard�mc�s� istifa etti
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T�rkiye De�i�im Partisi (TDP)'nde istifa depremi ya�and�.

Genel Ba�kanl���'n� Mustafa Sar�g�l'�n yapt��� TDP'den Genel Ba�kan Vekilli�i g�revini y�r�ten Hasan Ayd�n istifa etti�ini a��klad�.

Hasan Ayd�n'�n istifa mektubunda �u ifadeler yer ald�:

"T�rkiye De�i�im Partisi kurucusu, kurucu genel sekreter ve genel ba�kan vekili olarak g�rev yapt�m. Ancak, genel ba�kan say�n Mustafa Sar�g�l ile ilkeli olma, g�ven, ortak akla de�er verme, nitelikli ve liyakat sahibi insanlar� �nemseme, paras� olan her ki�iyi kaliteli g�rmeme, 'evet efendimci' insanlara �nem vermeme, her ko�ulda �lkemizi 20 y�lda ��kmenin e�i�ine getirmi� olan bu iktidara kar�� duru� alma ve gerekirse muhalefeti kay�ts�z ko�ulsuz destekleme, Atat�rk ilkeleri, demokrasi ve insan haklar� noktas�nda inand�r�c� samimi duru� g�stermede, vermi� oldu�um m�cadele, kendisi ve yanl��lar kar��s�nda suskun, destekleyen ki�ilerle derin bir ayr�l��a d��m�� bulunuyorum. De�i�im umudum t�kenmi�tir. Bu nedenlerle, T�rkiye De�i�im Partisi Genel Ba�kan Vekilli�i ve T�rkiye De�i�im Partisi �yeli�inden istifa ediyorum."

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