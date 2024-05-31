Muş'taki camilerde Gazze için dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ülke genelinde organize ettiği program kapsamında, Muş'taki camilerde de Filistinliler için dua edildi. Geylani Camii'nde sabah namazının ardından Yasin-i Şerif okundu ve İl Müftüsü Halil İbrahim Demir tarafından dua edildi.

Duada, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dilenildi. Ayrıca, Filistin'in kurtuluşu ve barış için dua edildi. Muş'taki vatandaşlar da Filistinliler için dua ederek, onlara olan dayanışmalarını gösterdiler.