Müstehcen içerikler, öğretmeni işinden etti

ABD'de öğretmenlik yapan Megan Gaither adlı kişi Onlyfans yüzünden işinden olan ilk St. Clair öğretmeni değil. Ondan yalnızca bir ay önce, aynı lisede görev yapan bir diğer öğretmen Brianna Coppage de yetişkin içerik ürettiği ortaya çıkınca görevinden uzaklaştırılmıştı. Coppage, olayın ardından OnlyFans kariyerine devam etti ve yılda yaklaşık 2 milyon dolar kazanarak finansal açıdan büyük bir başarı elde etti. Ancak bu başarının bedelinin ağır olduğunu söyleyen Coppage, "Normal bir işe dönmeye çalıştım ama sadece bir hafta dayanabildim," dedi.

Gaither ise meslektaşı kadar şanslı olmadığını belirtiyor. İşini kaybettikten sonra yaşadığı toplumsal dışlanmaya dikkat çeken Gaither, "Beni yönetime kimin ihbar ettiğini bilmiyorum ama bunu yapmaları şart mıydı? Ben kimseye zarar vermedim," diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.

DAHA FAZLA KAZANÇ AMA DAHA FAZLA YALNIZLIK

İşini kaybetmesine rağmen Gaither’in OnlyFans üzerinden kazandığı gelir, öğretmenlik maaşının yaklaşık beş katı. Ancak bu gelir artışı ona beklediği mutluluğu getirmedi. Toplum içinde yalnızlaştığını belirten Gaither, özellikle küçük bir kasabada yaşadığı için insanların kendisine karşı tavırlarının tamamen değiştiğini söylüyor. "Evet, artık daha fazla para kazanıyorum ama bu para beni mutlu etmeye yetmiyor. İnsanların gözünde bir öğretmendim, şimdi ise bir skandalın parçasıyım," ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin ek gelir sağlamak için OnlyFans gibi platformlara yönelmesi, eğitim camiasında etik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bir yanda düşük maaşlar nedeniyle öğretmenlerin alternatif gelir kaynaklarına yönelmesi, diğer yanda bu tür platformların eğitim camiası için uygun olup olmadığı konusu tartışma yaratıyor. Megan Gaither ve Brianna Coppage’in yaşadığı olaylar, bu tartışmaların daha da büyümesine neden olmuş durumda.