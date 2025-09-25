Müşteri dövdüğü esnafın yanağını ısırarak kopardı. Türk dönercide dehşet

Berlin-Lichtenberg’de bir döner dükkânında yaşanan şiddet, hem polis hem de mahalle sakinlerini şoke etti. Karlshorst S-Bahn istasyonu yakınındaki “Fatih Servet” adlı dönerciye gelen 2 kişiden biri döner ve iki bira sipariş etti.

Müşteri iddialara göre, para ödemeden gitmek istedi. Yanındaki arkadaşı da olayı seyretmeye başladı. 13 euroluk borçlarını hatırlatan işletmeciye ise “Zaten ödedik” yanıtını verdi. Tartışma büyüdü, hakaretler ve tehditler havada uçuştu.

Simo, kavgaya girmek istemediğini belirterek adamları dışarı çıkardı. Ancak kısa süre sonra müşterilerden biri elinde bir süpürgeyle geri döndü ve “Hadi dövüşelim!” diye bağırdı.

İddiaya göre saldırgan, işletme sahibine seri darbeler indirmeye başladı. İkili yere yuvarlanınca saldırgan bu kez dişlerini kullandı. Esnafın yanağını ısırarak kopardı. Saldırganlar kayıplara karıştı. Polis saldırganları yakalamak için kamera kayıtlarından yola çıktı.