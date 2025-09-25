Müşteri dövdüğü esnafın yanağını ısırarak kopardı. Türk dönercide dehşet

Kaynak: Artı49
Müşteri dövdüğü esnafın yanağını ısırarak kopardı. Türk dönercide dehşet

Almanya'nın Başkenti Berlin'de “Fatih Servet” adlı döner dükkânında 13 Euro'yu ödemeyen müşteri, esnaf Simo ile tartışmaya başladı. Dışarı çıkartılan müşteri sopayla geri gelerek Simo'yu dövdü. Yeri düşen adamın yanığını da ısırarak kopartan saldırgan kaçtı.

Berlin-Lichtenberg’de bir döner dükkânında yaşanan şiddet, hem polis hem de mahalle sakinlerini şoke etti. Karlshorst S-Bahn istasyonu yakınındaki “Fatih Servet” adlı dönerciye gelen 2 kişiden biri döner ve iki bira sipariş etti.

Müşteri iddialara göre, para ödemeden gitmek istedi. Yanındaki arkadaşı da olayı seyretmeye başladı. 13 euroluk borçlarını hatırlatan işletmeciye ise “Zaten ödedik” yanıtını verdi. Tartışma büyüdü, hakaretler ve tehditler havada uçuştu.

dddd.jpg

Simo, kavgaya girmek istemediğini belirterek adamları dışarı çıkardı. Ancak kısa süre sonra müşterilerden biri elinde bir süpürgeyle geri döndü ve “Hadi dövüşelim!” diye bağırdı.

İddiaya göre saldırgan, işletme sahibine seri darbeler indirmeye başladı. İkili yere yuvarlanınca saldırgan bu kez dişlerini kullandı. Esnafın yanağını ısırarak kopardı. Saldırganlar kayıplara karıştı. Polis saldırganları yakalamak için kamera kayıtlarından yola çıktı.

