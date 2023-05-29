Müşterilerle garsonlar birbirine girdi: 1 ölü

İHA'nın haberine göre, olay, dün gece Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mahabat Bulvarı'nda bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, müşteriler ile çalışanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda 1'i kadın toplam 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerde çok sayıda kovan buldu.

Silahlı kavgada ağır yaralanan R.Ö. (27), tedavi gördüğü hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer hastanelerde tedavisi sürüyor.