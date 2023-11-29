Mutfak düzeni için 10 öneri. Daha rahat yemek yapmak isteyenler dikkat

Düzenli, rahat ve geniş bir mutfak herkesin hayalidir. Özellikle ev hanımlarının sıkça kullandığı alan mutfak kritiktir. Mutfağın daha düzenli durması için 10 öneri verildi.

İşte o öneriler:

Farklı mutfak metotarı denemek,

Mutfağın stilini şeklini ve rengini değiştirmek,

Hazır üniteler kullanmak,

Sabit kiler,

Çekmece içi düzenleyiciler,

Askı ve raylı çekmeceler,

Mutda dolabına ek dolaplar,

Portatif bir ada ünitesi,

Kavonoz dolabı,

Tekerlekli servis arabaları,

Duvar üniteleri.

Tüm bu öneriler adeta hayat kurtarıcı bir özelliğe sahip. Elbet mutfağınızın büyüklüğü de bu önerileri uygulamanızda size yön verici olacaktır.