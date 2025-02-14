Mutfaklarımızın olmazsa olmazındaki büyük tehlike! Değil yemek dokunmak bile yetiyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Mutfaklarımızın olmazsa olmazındaki büyük tehlike! Değil yemek dokunmak bile yetiyor

Antalya Havalimanı'nda ele geçirilen 11 kilo 500 gram benekli mozaik virüslü domates tohumu Çin'e iade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Antalya Havalimanı'nda ülkeye girişi yapılmak istenen 11 kilo 500 gram Çin menşeili domates tohumunun ele geçirildiği belirtildi.

gg.webpHavalimanında görevli inspektörler (bakanlık tarafından eğitilmiş ve resmi kontrol yetkisi verilmiş kontrol görevlisi) tarafından tohumun kontrol edildiği kaydedilen açıklamada, "Kontrol ve alınan numunelerde Tomato Mottle Mosaic Virus (ToMMV) (domates benekli mozaik virüsü) tespiti nedeniyle mahrecine iade edilmiştir." ifadesine yer verildi.

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