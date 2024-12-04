Mutfakta cehennemi yaşadı

Kaynak: İHA

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazın aniden alev alması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde oturan İrem Naz T. isimli genç kız, yemek yapmak için mutfağa gitti. Ocağı açan genç kız, çakmağı yakınca büyük bir patlamna yaşandı. Mutfak kapısı yerinden koparak paramparça oldu. Eşyalar da etrafa saçıldı.

aw343123-02.jpg

Patlamada İrem Naz T., yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı kızı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne sevk etti. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede mutfak tüpü ile fırınlı ocak arasındaki plastik borudaki meydana gelen delinme nedeniyle gaz kaçağı oluştuğu ve bunun da patlamaya neden olduğu öğrenildi.

aw343123-03.jpg

aw343123-04.jpg

aw343123-01.jpg

Son Haberler
Mahalleli 2 hayat kurtardı
Mahalleli 2 hayat kurtardı
DİSK asgari ücret için tarih verdi
DİSK asgari ücret için tarih verdi
Samsun’da mazgallardan 80 ton atık çıkarıldı
Samsun’da mazgallardan 80 ton atık çıkarıldı
Google Gemini'den yeni özellik: Artık aramalar daha kolay olacak
Google Gemini'den yeni özellik: Artık aramalar daha kolay olacak
Guardiola’ya kimse ulaşamıyor. Kendisini odasına kapattı
Guardiola’ya kimse ulaşamıyor. Kendisini odasına kapattı