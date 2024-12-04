Mutfakta cehennemi yaşadı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde oturan İrem Naz T. isimli genç kız, yemek yapmak için mutfağa gitti. Ocağı açan genç kız, çakmağı yakınca büyük bir patlamna yaşandı. Mutfak kapısı yerinden koparak paramparça oldu. Eşyalar da etrafa saçıldı.

Patlamada İrem Naz T., yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı kızı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne sevk etti. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede mutfak tüpü ile fırınlı ocak arasındaki plastik borudaki meydana gelen delinme nedeniyle gaz kaçağı oluştuğu ve bunun da patlamaya neden olduğu öğrenildi.