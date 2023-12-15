Mutlaka yemeniz gerekiyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serpil Demir
Mutlaka yemeniz gerekiyor
Havucun bu yararlarını biliyor muydunuz?

Kış aylarının favori sebzelerinden olan havuç, sağlıklı beslenmede de büyük rol oynuyor. Sağlıklı olmanın yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor. İçinde bulunduğumuz grip mevsiminde doğal gıdaların önemi çok daha iyi anlaşılıyor. Birçok kişinin gereken değeri vermediği havucun da aslında şifa deposu olduğu belirtiliyor.

İşte havuç yemenin yararları

Toksinlerin atılmasını hızlandırarak gençleştirici etki sağlıyor.

Omurilikte yaşanan sıkıntıları da yüzde 20 oranında azaltıyor.

Bağırsakların çalışmasını yüzde 20 oranında hızlandırıyor.

İçerdiği vitaminlerle tam bir şifa deposu olan havuç; akciğer, meme, prostat ve mesane kanserinden koruyor.

Sigara içiyorsanız akciğer kanserine yakalanma riskini yüzde 10 azaltıyor.

Kabızlığa ve kansızlığa iyi geliyor

Beyin ve kalp damarlarını açıyor.

Karaciğeri temizliyor.

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