Mutlu olmak için kaç para gerekiyor? Araştırma sonuçları açıklandı

Paranın mutluluk getirip getirmediği her daim kafalarda bir soru işareti olarak kalsa da insanların ezici bir çoğunluğu paranın mutluluğu da beraberinde getireceği konusunda hemfikir.

Cumhuriyetin haberine göre, Amerika’da yapılan bir araştırma tam da bu konu hakkında bir araştırma yaptı.

PARA MUTLULUĞU SATIN ALIR

Amerikalıların yüzde 60’ı paranın mutluluğu satın alabileceğine inanıyor. Ankette katılımcı olan insanlar mutluluğun maliyetinin 1.2 milyon dolar (35 milyon 873 bin lira) olduğunu belirledi.

Ankete katılan her 10 kişiden 7’si ise paranın tüm sorunları çözebileceğine inanıyor.

Araştırmanın bir başka sonucunda ise mutlu olmak için yıllık 285 bin dolar kazanmanın gerekli olduğu ortaya çıktı.

Bu para Türk Lirasında 8 milyon lira tutarına denk düşüyor.

Mutlu olmak için gerekli olan en düşük miktar ise yıllık 130 bin dolar civarında, bu rakamlar X kuşağının fikirleri olarak belirtildi.

X kuşağının yaş aralığı ise 1965-1980 yılları arasında doğan insanları kapsıyor.

“FATURALARI GÜNÜNDE ÖDERSEN MUTLU OLURSUN”

Araştırmada insanlara ne olursa mutlu olursunuz sorusu yöneltildi.

Soruya verilen cevap arasında yoğun olarak insanların gününde fatura ödemesi, borçsuz yaşam ve günlük lüks harcama yapma cevapları yer alıyor.

Araştırma sonucunda insanların parasal olarak finansal güvence altında olmasının mutluluk kaynağı olduğu sonucu ortaya çıktı.