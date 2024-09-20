Mutluluğun peşinden koşmanın doğru yolları

Mutluluk hakkında neden bu kadar yanlış bilgilendirildiğimiz sorusuna da yanıt veren Özdemir, bunun nedeninin yakın çevremiz, medya, reklamlar ve kişisel gelişim kitapları tarafından sunulan yanlış hikayeler olduğunu söyledi. Sıklıkla pazarlanan mesajın, mutlu olmak için belirli bir şeyi (örneğin bir eş, iş, mal mülk, para) elde etmemiz gerektiği olduğunu belirtti. Bu mutluluk modelinin, eksikliğini duyduğumuz şeyi elde etmemize dayandığını ve bu eksikliği doldurmamız şartıyla sürekli mutluluk vaat ettiğini söyledi. Bu yanlış inançların, mutlu olmak için gerçekten ne gerektiğini yanlış yorumlayarak bizi yoldan çıkardığını ifade etti.