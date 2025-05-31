Mut’un bereketi festivalde hayat buldu

Kaynak: Haber Merkezi
Mut’un bereketi festivalde hayat buldu

Mut’ta 63. Karacaoğlan Kayısı Festivali coşkuyla kutlandı! Kayısı, kültür ve sanat buluştu, halk oyunları ve yarışmalarla renklenen etkinlik, üreticilere moral oldu.

ASLAN ÖZKANTÜRK-MERSİN/ YENİÇAĞ

Bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali, yoğun katılımla ve büyük bir coşkuyla kutlandı. Tarımın, kültürün ve sanatın iç içe geçtiği festival, hem ulusal hem de uluslararası gösterilerle adeta bir şölene dönüştü.

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Festivale, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş, Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy , Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Mersin İl Başkanı Dr. Ali Rıza Özdeniz, ilçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Festivalde, Türkiye'nin sofralık kayısı ihtiyacının yaklaşık %70’ini karşılayan Mut’un bereketli topraklarında yetişen kayısı, kültür ve sanat etkinlikleriyle buluştu. Bu anlamlı etkinlik, özellikle son dönemde doğal afetler ve tarım politikaları nedeniyle zor günler geçiren üreticiler için moral kaynağı oldu.

Kayısı yeme yarışması ve dilek havuzuna kayısı dökümünün de yapıldığı festivalde Mut ve Makedonya halk oyunları ekipleri de yer aldı.

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