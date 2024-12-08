Müze açılışına yıldız yağdı

New York’ta gerçekleştirilen American Museum of Natural History’nin 2024 Gala gecesi, spor ve sanat dünyasından ünlü isimleri bir araya getirdi. Etkinlikte, 72 yaşındaki NFL efsanesi Bill Belichick, 24 yaşındaki sevgilisi Jordon Hudson ile kameralar önünde boy gösterdi. Çift, kırmızı halıda oldukça mutlu ve uyumlu bir görüntü sergiledi.

Belichick, kendisiyle özdeşleşmiş spor kıyafetlerini geride bırakarak, klasik siyah smokin, beyaz gömlek ve siyah papyon tercih etti. Hudson ise zarif siyah elbisesiyle geceye şıklık kattı. Çiftin samimi halleri, gecenin öne çıkan anları arasında yer aldı; Belichick’in Jordon’un beline kolunu doladığı anlar ve Hudson’ın koçun sırtını nazikçe okşadığı kareler dikkat çekti.

UNUTULMAZ BİR GECE

Galanın amacı, müzenin özel programlarına fon sağlamak olarak belirtilirken, etkinlikte Scarlett Johansson, Colin Jost ve Alec Baldwin gibi Hollywood yıldızları da yer aldı. Organizasyon, hem şıklığıyla hem de kültürel amaçlarıyla katılımcılardan tam not aldı. Belichick ve Hudson’ın, etkinlik boyunca diğer ünlülerle keyifli sohbetler ettiği bildirildi.

Belichick ve Hudson’ın ilişkisi, 2021 yılında bir uçak yolculuğunda tanışmalarıyla başlamıştı. İkilinin yaklaşık bir yıl sonra çıkmaya başladığı ve ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak tutmayı tercih ettiği biliniyor. Ancak son aylarda çift, ilişkilerini daha görünür hale getirdi. Cadılar Bayramı’nda kostüm giyerek hayranlarına eğlenceli anlar sunmuşlardı.

BELİCHİCK İÇİN TATİLİN KEYFİ

NFL’in başarılı koçu, bu sezon futbol sahalarına dönmeden önce özel hayatının tadını çıkarıyor gibi görünüyor. Gecede, uzun süreli ilişkisiyle mutluluğunu sergileyen Belichick, profesyonel kariyerinin yanı sıra özel hayatında da istikrarlı bir portre çiziyor.

American Museum of Natural History Gala’sı, hem kültürel amaçları hem de yıldızlarla dolu atmosferiyle unutulmaz bir gece olarak hafızalara kazındı.