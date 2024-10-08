Müze çalışanı çöp sandı! Sanat eserini çöpe attı

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Müze çalışanı çöp sandı! Sanat eserini çöpe attı

Müzede işe yeni başlayan bir çalışan, "All The Good Times We Spent Together" isimli eseri çöp sandı, çöpe attı. İçecek kutusu sanat eseri çöp poşetinden kurtarıldı.

Bir mekanik çalışanı, Fransız sanatçı Alexandre Lavet'in "All The Good Times We Spent Together" isimli, ilk bakışta atılmış ve ezilmiş gibi görünen bu içecek kutularının aslında bir sanat eseri olduğunu anlayamadı. Çöp olduğunu sanarak sanat eserini çöpe attı.

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ALIŞILMADIK YERLERDE SERGİLENİYORDU

Eserlerin genellikle ziyaretçileri şaşırtmak amacıyla alışılmadık yerlerde sergilendiğini söyleyen müzenin sözcüsü Froukje Budding, söz konusu sanat eserinin bu sebeple asansörde sergilendiğini belirtti.

Guardian'da yer alan habere göre, Küratör Elisah van den Bergh, kısa bir tatilden döndükten sonra kutuların kaybolduğunu fark etti. Ve tam zamanda eserleri kurtardı.

SADECE İŞİMİ YAPTIM

Müze çalışanı kötü bir niyeti olmadığını sadece işini yaptığını açıkladı.

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