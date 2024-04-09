Müze ziyaret saatleri değişti

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bazı müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri önümüzdeki turizm sezonu sonlanıncaya kadar uzatıldı.

Turizm sezonu boyunca Aspendos, Side, Patara, Hierapolis, Efes ören yerleri gece 00.00’a kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul Havalimanı Müzesi ve Galata Kulesi saat 23.00’e kadar, Ayasofya Tarihi Müzesi, Van Akdamar Anıt Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ise saat 22.00’ye kadar ziyarete açık olacak.

Yeni ziyaret saatleri bugünden itibaren geçerli olacak.