Müze ziyaret saatleri değişti

Kaynak: AA
Müze ziyaret saatleri değişti
Kültür ve Turizm Bakanlığı müze ve Ören yerlerinin ziyaret saatlerinin değiştiğini açıkladı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bazı müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri önümüzdeki turizm sezonu sonlanıncaya kadar uzatıldı.
Turizm sezonu boyunca Aspendos, Side, Patara, Hierapolis, Efes ören yerleri gece 00.00’a kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul Havalimanı Müzesi ve Galata Kulesi saat 23.00’e kadar, Ayasofya Tarihi Müzesi, Van Akdamar Anıt Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ise saat 22.00’ye kadar ziyarete açık olacak.

Yeni ziyaret saatleri bugünden itibaren geçerli olacak.

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