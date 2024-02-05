Müzisyeni döverek öldürdüler. Nişanlısının kollarında can verdi

Kaynak: DHA
Müzisyeni döverek öldürdüler. Nişanlısının kollarında can verdi
İstanbul Güngören’de, nişanlısıyla birlikte bir restorana giden müzisyen Umut Emre Aytekin, çıkan tartışmada dövülerek öldürüldü.

Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde nişanlısıyla kahve içmek için bir restorana giden 36 yaşındaki müzisyen Umut Emre Aytekin ile yan masalarında oturan 22 yaşındaki Ceyhun T. ve 23 yaşındaki Hayrettin Ö. isimli şahıslar arasında tartışma çıktı.

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Henüz nedeni belirlenemeyen tartışma sonucunda, Aytekin, kahve almak için kasaya doğru yöneldiği sırada iki şahıs tarafından saldırıya uğradı. İki şahıs, Umut Emre Aytekin’e tekme tokat saldırırken Aytekin’in nişanlısı Maria Zeppin, nişanlısını kurtarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Aytekin, aldığı darbelerle yere yığılırken nişanlısı onu korumak için araya girdi.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Aytekin’e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı ve daha sonra Aytekin, ambulansla Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Umut Emre Aytekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aytekin’in cenazesini, Adli Tıp Kurumu’nun önünde bekleyen annesi gözyaşlarına hâkim olamadı.

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