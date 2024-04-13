Müzmin öksürüğü bıçak gibi kesen mucize ot ortaya çıktı

Cemile Balcı
Müzmin öksürüğü bıçak gibi kesen mucize ot ortaya çıktı
İnsanların korkulu rüyası müzmin öksürüğü bıçak gibi kesen mucize ot olarak pinus otu ortaya çıktı.

Alternatif tıp dünyasında, doğal sağlık ürünlerine yönelik ilgi giderek artıyor.

Bu ürünler içinde, sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle öne çıkan bitkisel alternatifler bulunuyor.

Özellikle pinus otu, bu bitkisel çözümler arasında dikkat çekiyor.

Peki, pinus otu tam olarak nedir?

Çeşitli türleri bulunan bir ağaç türüdür. Kozalakları, ilk yıl boyunca kapalı kalır ve ikinci yıl açılarak kurur ve sonunda ağacın altına düşer.

İlaç yapımında kullanılan kısımları; tomurcukları, meyveleri, kozalakları, yeni sürgünleri ve reçinesidir.

Pinus otunun sağlık üzerindeki faydaları:

Balgam söktürücü özelliğe sahiptir.

Kronik öksürüğü hafifletir.

Doğumu kolaylaştırıcı etkisi vardır.

Kronik öksürük nedir?

Kronik öksürük ise, sekiz haftadan uzun süren öksürük durumuna verilen isimdir. Birçok farklı sebepten kaynaklanabilir ve genellikle altında yatan neden tedavi edildiğinde, öksürük de ortadan kalkar.

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