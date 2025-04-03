Myanmar'da deprem felaketi: 4 Çin vatandaşı hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA

Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde 4 Çin vatandaşı hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Çin'in Mynamar Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, depremden etkilenen Çin vatandaşlarıyla ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.

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Depremlerde Çin vatandaşı 4 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Çin'in Myanmar'daki büyükelçiliği ve başkonsolosluğunun, ölen kişilerin yakınlarına ve afetten etkilenen diğer vatandaşlara gerekli yardım ve desteği sağladığı aktarıldı.

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MYANMAR'DAKİ DEPREMLER

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.

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Depremler, Myanmar'ın yanı sıra komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti.

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Çin'in Myanmar'a komşu Yünnan ve sınıra yakın konumdaki Sıçuan eyaletlerinde hissedilen depremlerde, sınırdaki Ruili şehrinde bazı evlerde hasar meydana gelirken can kaybı yaşanmamıştı.

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