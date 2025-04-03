Myanmar'da deprem felaketi: 4 Çin vatandaşı hayatını kaybetti

Çin'in Mynamar Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, depremden etkilenen Çin vatandaşlarıyla ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.

Depremlerde Çin vatandaşı 4 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Çin'in Myanmar'daki büyükelçiliği ve başkonsolosluğunun, ölen kişilerin yakınlarına ve afetten etkilenen diğer vatandaşlara gerekli yardım ve desteği sağladığı aktarıldı.

MYANMAR'DAKİ DEPREMLER

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.

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Depremler, Myanmar'ın yanı sıra komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti.

Çin'in Myanmar'a komşu Yünnan ve sınıra yakın konumdaki Sıçuan eyaletlerinde hissedilen depremlerde, sınırdaki Ruili şehrinde bazı evlerde hasar meydana gelirken can kaybı yaşanmamıştı.

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