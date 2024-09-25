Myanmar'daki Yagi Tayfunu nedeniyle can kaybı artıyor

Kaynak: AA
Myanmar'daki Yagi Tayfunu nedeniyle can kaybı artıyor

Myanmar'da Yagi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 419'a çıktığı duyuruldu. Binlerce hayvan telef olurken 750 bin dönüm arazide tarım arazisi de zarar gördü.

Myanmar'da Yagi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 419'a çıktığı duyuruldu. Xinhua ajansının haberine göre, Myanmar'da askeri yönetimin idari organı olan Myanmar Devlet İdare Konseyinden ülkedeki sel ve toprak kaymalarına ilişkin açıklama yapıldı.

140 BİNDEN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ

Açıklamada, Yagi Tayfunu'nun neden olduğu olaylarda 419 kişinin yaşamını yitirdiği, 140 binden fazla kişinin de afetten olumsuz etkilendiği bildirildi. Sel ve toprak kaymalarından dolayı toplam 750 bin dönümden fazla tarım arazisinin zarar gördüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, afetin, binlerce hayvanın da telef olmasına yol açtığı aktarıldı.

ABD 14.2 MİLYON BÜTÇE TAHSİS ETTİ

Açıklamada ayrıca arama kurtarma ve rehabilitasyon çalışmaları için yaklaşık 14,2 milyon ABD doları değerinde bütçe tahsis edildiği kaydedildi. Yagi Tayfunu, yaklaşık bir haftadır Vietnam'ın kuzeyi, Laos, Tayland ve Myanmar'ı kasıp kavurarak bölgede yüzlerce insanın ölümüyle sonuçlanan sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

DESTEK İSTEMİŞLERDİ

Bu arada, Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, Myanmar'da afetten etkilenen kişi sayısının 887 bini bulduğu ifade edilmişti. Öte yandan, Myanmar'daki askeri yönetim, geçen hafta afetle mücadele kapsamında yabancı ülkeler ve yardım organizasyonlarından destek istemişti.

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