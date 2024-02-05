Naci Görür Murat Kurum’un yaptığı teklifi açıkladı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ilk yıl dönümünde açıklamalarda bulundu. FOX TV’de canlı yayına katılan Naci Görür, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un kendisine danışmanlık teklif ettiğini aktardı.

“DEPREM BEKA MESELESİ”

Naci Görür, Kurum’un kendisine yaptığı danışmanlık teklifi hakkında, “Bizim için deprem konusu beka meselesi. Deprem konusunda Marmara Bölgesi'nde gerekenleri yapmazsak Türkiye'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığı tehlikeye girer” ifadelerini kaydetti.