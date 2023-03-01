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Rekortmen Nadal’dan tüm sporseverleri çok üzecek haber

22 Grand Slam şampiyonluğuyla Roger Federer ve Novak Djokovic’in önünde bulunan Rafael Nadal’ın başı sakatlıklarla dertte. İspanyol raket Amerika’daki turnuvaları kaçıracağını duyurdu.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 11:44
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Nadal'dan üzücü haber

Rekortmen Nadal’dan tüm sporseverleri çok üzecek haber
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Tarihin en önemli tenisçilerinden bir tanesi olan ve 22 Grand Slam şampiyonluğuyla rekorları kıran Rafael Nadal sakatlığı nedeniyle kaçıracağı turnuvaları açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Nadal, "Indian Wells ve Miami'de oynayamayacağım için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

AVUSTRALYA AÇIK SONRASI SAKATLANMIŞTI

36 yaşındaki tenisçi, 18 Ocak'ta sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan 2. turda elenmiş, bir gün sonra da sol kalçasındaki sakatlık yüzünden kortlardan 6 ila 8 hafta uzak kalacağını duyurmuştu.

Dünya sıralamasında 8. sıraya gerileyen Nadal, 22 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu Novak Djokovic ile paylaşıyor.

Indian Wells 8 Mart, Miami Açık ise 22 Mart'ta başlayacak.

 

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