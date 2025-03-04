Nafaka hesabı sil baştan! Adalet Bakanlığı düğmeye bastı

Boşanma davalarında tarafları en çok zorlayan mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet konuları ayrı davalar olarak ele alınması gündemde. Bu şekilde ömür boyu nafaka ve yıllar süren boşanma davaları nedeni ile yaşanan mağduriyetlerin bitirilmesi hedefleniyor.

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre, Adalet Bakanlığı’nın aile hukuku reformu kapsamında hazırladığı çalışmanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Yeni dönemde boşanma davaları daha hızlı bir süreçte sonuçlandırılacak.

DAVALAR YILLARCA SÜRMEYECEK

Yeni çalışma ile boşanma süreçleri daha kısa sürede sonuçlandırılacak, şiddet içermeyen uyuşmazlıklar için arabuluculuk mekanizması işletilecek. Ayrıca, bir günlük evlilik sonrası yıllarca nafaka ödenmesi gibi haksız bulunan durumlar ortadan kaldırılacak.

Boşanma sürecinin gereksiz yere uzaması taraflar için ciddi mağduriyetler ve psikolojik travmalar yaratıyor. Avrupa’daki uygulamalara benzer şekilde, Türkiye’de de boşanma ile ilgili tüm konuların tek bir dava içinde ele alınması yerine, her biri ayrı süreçlerde değerlendirilecek.

ÖMÜR BOYU NAFAKADA İSTİSNALAR OLACAK

Ömür boyu nafaka uygulaması büyük oranda ortadan kaldırılacak. Ancak mağduriyet yaşanmaması için belirli istisnalar uygulanacak. Nafaka bağlanırken evlilik süresi de göz önüne alanacak, tarafların mali durumu ve kusur oranı gibi faktörler dikkate alınacak. Süresiz nafaka ise çalışamayacak durumda olan kadınlar için söz konusu olacak.