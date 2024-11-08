Nafaka savaşı! Ünlü sunucu Ece Erken eski eşini icraya veriyor

2014 yılında Serkan Uçar ile nikah masasına oturan Ece Erken’in bu evliliğinden Eymen adında bir oğlu dünyaya geldi. Boşanmanın ardından oğulları Eymen’in velayeti ünlü sunucuda kaldı.

ÇİFTİN ARASINDA NAFAKA KRİZİ YAŞANIYOR

Boşanmanın ardından nafaka krizi yaşayan çiften yeni bir haber geldi. Ünlü sunucunun eski eşi Serkan Uçar’ı icraya vereceği ortaya çıktı.

Yıllar önce boşansalar da sürekli mahkemelerde birbirlerine açtıkları davalar ve şikayetlerle gündeme gelen eski eşler arasında yine kriz çıktı.

BABASIYLA GÖRÜŞMÜYOR

Velayeti annede olan Eymen'in biyolojik babası ile görüşmediğini söyleyen Ece Erken nafakasının da ödenmediğini söyledi.

'5 BİN TL NAFAKA...'

Erken, son olarak yaptığı açıklamada; 'Benim bir evladım var ve ben evladımdan dolayı hayatıma en güzel şekilde devam etmek zorundayım. Evladıma çünkü maddi manevi ben bakıyorum. Biyolojik babasıyla görüşmüyor. Nafakası 5 bin TL o da aylardır ödenmiyor zaten. İcraya vereceğim. Nafakayı artırma davası da açacağım. Şu an 8 bin dolarlık bir evde kirada oturuyor ama başkasının adına tutuyor evi. Hakkımı helal etmiyorum' ifadelerini kullandı.