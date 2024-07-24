Nagehan Alçı ile Rasim Ozan'ın iki evi ve 5 arabası varmış

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Nagehan Alçı ile Rasim Ozan'ın iki evi ve 5 arabası varmış

Nagehan Alçı ile Rasim Ozan Kütahyalı çifti geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşandı ancak sular durulmadı. Alçı, eski eşi Kütahyalı hakkında İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak alacak davası açtı.

Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’nın evlilikleri sırasında kendi ismini kullanarak çok sayıda kredi kartı çıkarttığını, bu kredi kartlarının da başka kişiler tarafından kullanıldığını iddia etti.

2 EV, 5 OTOMOBİLİN SATIŞININ ENGELLENMESİ İÇİN TEDBİR

Nagehan Alçı, iki gayrimenkul ve 5 otomobillerinin bulunduğunu belirterek, mal varlıklarının devrinin ve satışının engellenmesi için tedbir konulmasını istedi.

Nagehan Alçı, 13 yıllık eşi, ikiz çocuklarının babası, meslektaşı Rasim Ozan Kütahyalı’ya “pek kötü ve onur kırıcı davranış ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması” nedeniyle boşanma davası açmıştı.

40 MİLYON LİRA TAZMİNAT

Alçı, Kütahyalı’nın evlendiği ilk günden itibaren psikolojik ve ekonomik şiddetine maruz kaldığını ve 4 yıldır eşiyle ayrı yaşadıklarını belirterek 40 milyon lira tazminat ile ikiz çocukları için aylık 60 bin lira nafaka talep etmişti.

Gazeteci Özge Eğrikar'ın haberine göre, Rasim Ozan Kütahyalı’nın tehdit ve manipülasyonları nedeniyle mal varlıklarını paylaşmadan anlaşmalı boşanmayı kabul ettiğini iddia eden Nagehan Alçı, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak şimdilik 100 bin liralık katılma alacağı (belirsiz alacak) davası açtı.

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