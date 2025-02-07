Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı isyanı! 'Hukuk devleti varsa ben niye mağdurum?'

Hukuki sürecin işlemediğini söyleyen Nagehan Alçı, “Bu ülkede hukuk devleti varsa ben neden mağdurum?” dedi.

Gazeteci Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, 13 yıllık evliliklerini 2 yıl önce noktaladı. Duruşma salonundan yan yana çıkan ikili normal bir görüntü verirken geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Rasim Ozan Kütahya'nın Nagehan Alçı'ya attığı hakaret ve tehdit dolu mesajlar ortaya dökülmüştü.

Boşanmalarına ilişkin uzun bir aradan sonra açıklama yapan Nagehan Alçı TV100’de katıldığı bir programda, Kütahyalı’nın kendisine 1.5 yıldır nafaka ödemediğini dile getirdi.

Nagehan Alçı, Kütahyalı ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, “Bir buçuk yıldır bir kadın olarak ben niye nafaka alamıyorum çocuklarıma? 1 lira bile alamıyorum. Bu ülkede hukuk devleti varsa ben neden mağdurum?” diyerek isyan etti.

Alamadığı nafakadan yakınan Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisine şiddet uyguladığını da söyledi.