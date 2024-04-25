Naklen yayınlanacak maçlar açıklandı. Hafta sonunda futbol şöleni

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig 37. hafta ve TFF 3. Lig 30. hafta maçlarından canlı yayınlanacak olanları açıkladı.
TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 17 maç şöyle:
27 Nisan 2024 Cumartesi
TFF 3. Lig 2. Grup
15.00 Turgutluspor - TPAO Batman Petrolspor A.Ş.
15.00 Amasyaspor Futbol Kulübü - Silifke Belediye Spor
15.00 Hacettepe 1945 Spor Kulübü - Anadolu Üniversitesi
15.00 Kemerkent Bulvarspor - Kelkit Hürriyet Spor Kulübü
TFF 3. Lig 3. Grup
15.00 Fatsa Belediyespor - Bayburt Özel İdare Spor
TFF 3. Lig 4. Grup
15.00 23 Elazığ Futbol Kulübü - Sebat Gençlik Spor
15.00 Nevşehir Belediye Spor - Bitexen Adana 1954 Futbol Kulübü
15.00 İDAŞ Çatalca - Tokatspor Belediye Plevne Spor
28 Nisan 2024 Pazar
TFF 2. Lig Beyaz Grup
15.00 Ankaraspor - Nazilli Belediyespor
15.00 ACNTurk Sigorta Van Spor FK - Ankara Demirspor
15.00 Esenler Erokspor - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup
15.00 Sarıyer - İskenderunspor A.Ş.
15.00 Menemen Futbol Kulübü - Belediye Derince Spor
15.00 Somaspor - Amed Sportif Faaliyetler
15.00 GMG Kastamonuspor - Isparta 32 Spor
15.00 İnegölspor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Bld. Gençlik ve Spor
30 Nisan 2024 Salı
TFF 2. Lig Beyaz Grup
13.00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Bursaspor