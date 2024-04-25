Naklen yayınlanacak maçlar açıklandı. Hafta sonunda futbol şöleni

Kaynak: Haber Merkezi
Naklen yayınlanacak maçlar açıklandı. Hafta sonunda futbol şöleni
Türkiye Futbol Federasyonu, hafta sonunda canlı olarak yayınlanacak maçları duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig 37. hafta ve TFF 3. Lig 30. hafta maçlarından canlı yayınlanacak olanları açıkladı.

TFF YouTube kanalı aracılığıyla yayınlanacak olan 17 maç şöyle:

27 Nisan 2024 Cumartesi

TFF 3. Lig 2. Grup
15.00 Turgutluspor - TPAO Batman Petrolspor A.Ş.
15.00 Amasyaspor Futbol Kulübü - Silifke Belediye Spor
15.00 Hacettepe 1945 Spor Kulübü - Anadolu Üniversitesi
15.00 Kemerkent Bulvarspor - Kelkit Hürriyet Spor Kulübü

TFF 3. Lig 3. Grup
15.00 Fatsa Belediyespor - Bayburt Özel İdare Spor

TFF 3. Lig 4. Grup
15.00 23 Elazığ Futbol Kulübü - Sebat Gençlik Spor
15.00 Nevşehir Belediye Spor - Bitexen Adana 1954 Futbol Kulübü
15.00 İDAŞ Çatalca - Tokatspor Belediye Plevne Spor

28 Nisan 2024 Pazar

TFF 2. Lig Beyaz Grup
15.00 Ankaraspor - Nazilli Belediyespor
15.00 ACNTurk Sigorta Van Spor FK - Ankara Demirspor
15.00 Esenler Erokspor - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup
15.00 Sarıyer - İskenderunspor A.Ş.
15.00 Menemen Futbol Kulübü - Belediye Derince Spor
15.00 Somaspor - Amed Sportif Faaliyetler
15.00 GMG Kastamonuspor - Isparta 32 Spor
15.00 İnegölspor - Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Bld. Gençlik ve Spor

30 Nisan 2024 Salı

TFF 2. Lig Beyaz Grup
13.00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Bursaspor

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