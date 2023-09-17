Nakşibendi şeyhinin torunu ABD'de hayatını kaybetti

ABD'de skuter kazası sonucu yaralanan Nakşibendi Tarikatı şeyhlerinden İzzeddin Aksan'ın torunu Muhammed Enes Ekinci hastanede hayatını kaybetti. Ekinci'nin Şanlıurfa'daki cenaze törenine tarikattan çok sayıda kişi katıldı.

Nakşibendi şeyhinin torunu ABD'de hayatını kaybetti

ABD'nin Maryland eyaletinde skuter kazasında hayatını kaybeden Nakşibendi Tarikatı şeyhlerinden İzzeddin Aksan'ın torunu Muhammed Enes Ekinci Şanlıurfa'da çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

KULLANDIĞI SKUTERE OTOMOBİL ÇARPTI

Mayıs ayında ABD'ye gittiği öğrenilen 21 yaşındaki Muhammed Enes Ekinci'nin 12 Eylül'de iş yerine giderken kullandığı skutere otomobil çarptı. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan Ekinci, kurtarılamadı. Ekinci'nin cenazesi, işlemlerinin ardından dün gece Şanlıurfa'ya getirildi.

CENAZEYE ÇOK SAYIDA TARİKAT MENSUBU KATILDI

Şanlıurfa'da, Nakşibendi Tarikatı şeyhlerinden İzzeddin Aksan'ın torunu olan Muhammed Enes Ekinci, öğle vakti Osman Camisi'nde kılınan namazın ardından, çok sayıda tarikat mensubunun katılımıyla Bediüzzaman Mezarlığı'na defnedildi.

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