Namık Kemal Zeybek tarafından ATA Parti kuruldu

Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek yeni bir parti kurdu. Zeybek, ATA Partisi adını verdiği partisinde ilk toplantısını yaptı.

Namık Kemal Zeybek tarafından ATA Parti kuruldu

Bir dönem Kültür Bakanlığı görevinde bulunan ve 2011-2012 aralığında Demokrat Parti Genel Başkanlığı'nı yürüten Namık Kemal Zeybek, ATA Parti'yi kurdu.

ATA Parti'nin 40 kişilik Kurucular Kurulu bugün toplandı.

Partinin ana politikasının, Atatürk'ün gerçekleştirdiği Türk devrimini, bilgi çağı gerçekleriyle yeniden yorumlayarak, yeniden Türk devrimini tasarlamak olduğu belirtildi.

40 kişilik Kurucular Kurulu da toplanarak, Parti Merkez Başkanlık Divanı yöneticilerini belirledi.

Partinin kurucu genel başkanlığına, Namık Kemal Zeybek oy birliğiyle seçildi.

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