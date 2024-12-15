Namık Kemal Zeybek, Türk’ün Tanrı İnancı’nı anlattı! Yaygınlaşan yeni akım…

Namık Kemal Zeybek, kitabının başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyasında büyük bir ilgiyle karşılandığını ifade ettiği videoda, ilginç açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili bir de video çekerek sosyal medya hesabından paylaşan Namık kemal Zeybek, şunları anlatıyor:

Türkiye’de ve Türk Dünyası’nda gittikçe yaygınlaşan yeni bir inanç akımı var. Tengriciler diyorlar, bazen Tengrizim diyorlar. Tanrı İnancı deniliyor. Türkler birçok Türk ülkesinde Atalar İnancı’na dönüyorlar. Türkiye’de de birçok yerde bunu görüyoruz; Ataların inancına dönmek…

Bilge Kaan, oğlu Bilge Tonyukuk ve Yollıg Tigin, Tengri sözüyle göğü ve yaratanı kastediyorlar. Çünkü zaten yaratan göğün kendisi yani Tengri hem Gök hem de yaratan anlamına kullanılıyor. Kök Tengri biçiminde de bir anlatımı var. Kök Tengri ya da Tengri yani Gök sonsuzdur, Mengü dür ya da bengüdür. Başlangıcı ve sonu yoktur, ucu bucağı yoktur. O zamanı yaşar ama kişi oğulları ölümlüdür Biz bugünün bilimiyle de konuya baktığımız zaman şöyle anlıyoruz; gökte, uzayda, kozmosa ne dersek diyelim sonsuz bir varlık var.

KİTABINDAKİ AYRINTILAR

Deneyimli siyasetçi, yazar Namık Kemal Zeybek, sosyal medyada anlatımını yaptığı görüşleri daha önce de kitap olarak yayımladı. Kitabın tanıtımında şu ifadeler kullanıldı:

Bu kitabında eski Türklerdeki Tanrı inancını mercek altına alıyor. Türklerin en eski inançlarının Varlık Birliği’ne dayandığı, inancın temelinde bu bilincin olduğu gerçeğinden yola çıkıyor ve Türk tarihinin bilinmeyenlerini ortaya koyuyor.

Türkler binlerce yıl Tanrı'ya inandılar, erdemli yaşadılar. Bilimin yolundan yürüdüler. Türk olmak demek, Tanrı’ya yakın olmak, insana ve doğaya sevgiyle yaklaşmak, iyi insan olmak demektir.

“Şimdi bize düşen derin tarihimizden alacağımız özgüven ve güçle çalışmak, yeniden Türkleşmek ve bilimi yol gösterici yapıp geleceğe yönelmek olmalıdır” diyen Namık Kemal Zeybek, Türklerin kökeni ve Müslümanlık öncesi inançları hakkında doğru bilinen pek çok yanlışa da ışık tutuyor.

SİYASETÇİ VE YAZAR

Namık Kemal Zeybek Yazar Hakkında:

Namık Kemal Zeybek, 1944 yılında Bayburt’un Kitre köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Türkiye’nin çeşitli ilçelerinde on yıl kaymakamlık, 1977’de Gümrük-Tekel Bakanlığı’nda müsteşarlık görevlerinde bulundu. 1987’de Anavatan Partisi’nden İstanbul milletvekili seçildi. 1989-1991 arasında Özal Hükümeti döneminde kurulan Kültür Bakanlığı’nın ilk bakanı oldu. 1992-1994 yıllarında büyükelçi unvanıyla Başbakan Süleyman Demirel’in başbakanlık başdanışmanlığını yaptı. Türkiye ile Türk dünyasının koordinasyonunu gerçekleştirdi. 1995’te DYP milletvekili olarak tekrar Meclis’e girdi ve 1997’ye kadar devlet bakanlığı yaptı. Halen Ahmet Yesevi Vakfı, Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne Yardım Vakfı Başkanlığı görevlerini yürüten Namık Kemal Zeybek’in Türk Dünyası Deyince, Siyaset Yolu ve Bilgi Çağında Türkçülüğün Esasları adlı kitapları da Doğan Kitap tarafından yayımlandı. Zeybek, halen kurucusu olduğu ATA Parti’nin Genel Başkanlık görevini yürütüyor.