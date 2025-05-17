Namık Kemal Zeybek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tarih dersi!

AKP Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından İstanbul’da ‘Gençfest: Bir Gençlik Festivali’ düzenlendi.

Festivalde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Timur ve Şah İsmail’i hedef alarak, “Timur filleriyle geldi, Anadolu'yu baştan başa istila etti, yılmadık. Şah İsmail içeriden dışarıdan vatanımızı sarstı, eyvallah demedik” ifadelerini kullandı.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Erdoğan’ın Timur ve Şah İsmail hakkında söylediği sözlere sert tepki gösterdi.

"BİRİSİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A ÖĞRETMELİ"

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Zeybek, “Birisi Recep Tayyip Erdoğan’a öğretmeli:” diyerek, önce Timur ve Şah İsmail’in Türk liderler olduğunu hatırlattı, ardından iki liderin tarih sahnesindeki öneminden bahsetti.

Timur’la Yıldırım Beyazıt’ın, Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim’in kavgalarının kardeş kavgası olduğunu belirten Zeybek, “Türklük bilincinde olanlar geçmişe böyle bakarlar” dedi.

"ERDOĞAN GERÇEKLERİ BİLEREK SÖYLEDİYSE SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ DEMEKTİR"

Erdoğan için “Türk Devlet Birliği kurmak isteyen (istiyorsa) bir Türkiye Cumhurbaşkanı böyle sözler söylemez” diyen Zeybek, İYİ Parti’den AKP’ye geçen Kürşat Zorlu’ya seslenerek, “AKP Genel Başkanını yardımcısı Kürşat Zorlu! Hemen Genel Başkanı’na git! Bu sözlerini geri alsın! Recep Tayyip Erdoğan bu gerçekleri bilerek o sözleri söylediyse… Sözün bittiği yerdeyiz, demektir” ifadelerini kullandı.

Zeybek, yaptığı paylaşımın tamamında şunları söyledi,

“Birisi Recep Tayyip Erdoğan’a öğretmeli:

1. Timur, Şah İsmail Türk Kağanlarıdır. İkisi de Yıldırım’dan, Yavuz’dan daha Türktürler.

2. Timur’la Yıldırımın, Şah İsmail ile Yavuz’un yaptıkları kardeş kavgasıdır. Türklük bilincinde olanlar geçmişe böyle bakarlar.

3. Timur Türkistan Türklerinin övüncüdür. Ona çatmak Türkistanlıları incitir.

4. Şah İsmail Azerbaycan, İran Türklerinin başbuğudur. Ona söz söylemek onlarla kavga başlatmak demektir. Hatayi (Şah İsmail) milyonlarca Bektaşi/Alevinin şiirlerini Cemlerde okuduğu kutlu ozandır. Türkiye Cumhurbaşkanın milyonlarca yurttaşı incitecek söz söylemesi doğru değildir.

5. Türk Devlet Birliği kurmak isteyen (istiyorsa) bir Türkiye Cumhurbaşkanı böyle sözler söylemez.

6. AKP Genel Başkanını yardımcısı Kürşat Zorlu! Hemen Genel Başkanı’na git! Bu sözlerini geri alsın!

7. Recep Tayyip Erdoğan bu gerçekleri bilerek o sözleri söylediyse… Sözün bittiği yerdeyiz, demektir.”