Namık Tan'a 'Mavi Vatan' tepkisi: Kendisini ABD'nin Türkiye Büyükelçisi sanmaktadır

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Namık Tan'a 'Mavi Vatan' tepkisi: Kendisini ABD'nin Türkiye Büyükelçisi sanmaktadır

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, CHP Genel Başkan Yardımcısı eskiBüyükelçi Namık Tan’ın “Mavi Vatan” için “Masal” demesine tepki gösterdi.

Zeybek, “CHP Genel Başkan Yardımcısı Eski Büyükelçi Namık Tan’ın Mavi Vatan için “Masal”
yaklaşımı Türk Devleti çıkarını önceleyen bir bakış açısı değildir. Namık Tan
anlaşılan kendisini ABD’nin Türkiye Büyükelçisi sanmaktadır” dedi.


Sosyal Medya X üzerinden @atacizeybek hesabı ile açıklama yapan ATA Parti Genel
Başkanı Zeybek şu ifadeleri kullandı:


“NAMIK TAN AMERİKA’NIN TÜRKİYE BÜYÜK ELÇİSİ Mİ?”


Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne sadece Türk Boğazları’ndan geçişi düzenleyen bir
antlaşma olarak bakılmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’ne İstanbul, Çanakkale, Marmara
Denizi ile Boğazlar’da tam egemenlik hakkı verilen bu antlaşma Lozan Antlaşması’nı
tamamlayan önemli bir diplomasi utkusudur.


Ayrıca, Montrö Boğazlar Sözleşmesi delindiğinde, Türkiye’nin önemli bir jeopolitik kırılma
yaşayacağını, var olan sorunların yanında Karadeniz’de ortaya çıkacak bir çatışma
durumunda Türkiye’nin güvenliğinin sıkıntıya gireceği yönündeki duyarlılıklarını dile
getirmek gerekir.


Bugün Montrö’nün önemi ne ise Mavi Vatan’ın önemi de odur. Mavi Vatan ve Montrö
Boğazlar Sözleşmesi Türk jeopolitiği açısından birbirini tamamlayan iki önemli gerçekliktir.
Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı olarak Adalar Denizi’ndeki ada ile adacıkları ele
geçirerek silahlandırması; buralarda Münhasır Ekonomik Bölge girişimleri ortadayken,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eski Büyükelçi Namık Tan’ın Mavi Vatan için “Masal”
yaklaşımı Türk Devleti çıkarını önceleyen bir bakış açısı değildir. Namık Tan anlaşılan
kendisini ABD’nin Türkiye Büyükelçisi sanmaktadır.


“CHP’NİN AKP ÇİZGİSİNE GELMİŞ OLMASI ÜZÜCÜDÜR”


Mavi Vatan sadece petrol ile doğal gaz kaynağı olarak değil; stratejik deniz yolu, deniz
akıntıları, ısı ayrımları, enerji üretimi, yosunların biyoyakıt olarak kullanımı ile KKTC’nin
güvenliği açısından da önemlidir. En önemlisi, Türkiye’ye dayatılan ikinci Sevr’e karşı bir
meydan okumadır. İktidarın Doğu Akdeniz’de AB(D) ekseninde takip ettiği politika ile
Namık Tan’ın Mavi Vatan’a bakış açısının bir yerde buluşması ilginçtir.


CHP’nin Türkiye tarihinin en kötü yönetimi olan AKP’nin çizgisine gelmiş olması üzücüdür.
Ülkeyi içinde bulunan kötü durumdan kurtaracak; Atatürk’ün Türk Devrimi’ni yenileyerek
Türkiye’yi ulus bilinci ile bilim gerçeklerine göre yönetecek olan ATA PARTİ ile birlikte yola
çıkan koldaşları olacaktır.

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