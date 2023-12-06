Nane limon neden yararlı

Kış aylarında sık sık tüketilen nane limon, enfeksiyonlara karşı en çok tercih edilen bitki çaylarından biridir. Kolay bir şekilde nane limon, boğazı rahatlatmasıyla bilinir. İsteğe göre taze nane veya kuru naneden hazırlanabilir. Peki, nane limonun faydaları nelerdir, nasıl hazırlanır? İşte, nane limonun faydaları:

NE İŞE YARAR?

Boğaz kuruluğunu giderir. Kuru öksürüğe karşı etkilidir.

Kronik ağrıları ve kas ağrılarını azaltır. Kalp çarpıntısına iyi geldiği söylenmektedir.

Ağız kokusu ve diş ağrısına karşı etkilidir.

Anne sütünü arttırır.

C vitamini bakımından zengindir. Antioksidan etkisi vardır.

Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı etkilidir.

Sindirimi kolaylaştırır.

Midenin rahatlamasını sağlar. Aynı zamanda mide bulantısına da iyi gelir.

Mevsimsel alerjilere karşı etkilidir.

NANE LİMONU KİMLER İÇEMEZ?

Nane limon ölçülü bir şekilde tüketilmeli, hiçbir zaman aşırıya kaçılmamalıdır. Aşırı tüketilmesi, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Reflüsü olan kişilerin nane limon tüketmesi sakıncalıdır.

Ülser ve gastriti olan kişilerin nane limon tüketmesi önerilmemektedir.

Siroz veya karaciğer yetmezliği olan kişilerin ve interferon tedavisinde olan kişilerin nane limon tüketmesi kesinlikle önerilmemektedir.

NANE LİMON GÜNDE KAÇ FİNCAN İÇİLEBİLİR?

Sağlıklı yetişkin bireyler, günde 1-2 fincan nane limon içebilir. Ancak 2 fincandan fazla tüketilmesi önerilmemektedir. Çok fazla içilen nane çayı, rahim içi zarındaki hücreleri tahrip edebilir. Bu da hamile kalma olasılığını azaltabilir.