Nane limon neden yararlı

İşte, şifa kaynağı olarak bilinen nane limonun yararları ve, Nane limon her gün içilir mi sorusunun yanıtı...

Hatice Özen KAYNAK: Haber Merkezi
Nane limon neden yararlı

Kış aylarında sık sık tüketilen nane limon, enfeksiyonlara karşı en çok tercih edilen bitki çaylarından biridir. Kolay bir şekilde nane limon, boğazı rahatlatmasıyla bilinir. İsteğe göre taze nane veya kuru naneden hazırlanabilir. Peki, nane limonun faydaları nelerdir, nasıl hazırlanır? İşte, nane limonun faydaları:

NE İŞE YARAR?

Boğaz kuruluğunu giderir. Kuru öksürüğe karşı etkilidir.

Kronik ağrıları ve kas ağrılarını azaltır. Kalp çarpıntısına iyi geldiği söylenmektedir.

Ağız kokusu ve diş ağrısına karşı etkilidir.

Anne sütünü arttırır.

C vitamini bakımından zengindir. Antioksidan etkisi vardır.

Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı etkilidir.

Sindirimi kolaylaştırır.

Midenin rahatlamasını sağlar. Aynı zamanda mide bulantısına da iyi gelir.

Mevsimsel alerjilere karşı etkilidir.

NANE LİMONU KİMLER İÇEMEZ?

Nane limon ölçülü bir şekilde tüketilmeli, hiçbir zaman aşırıya kaçılmamalıdır. Aşırı tüketilmesi, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Reflüsü olan kişilerin nane limon tüketmesi sakıncalıdır.

Ülser ve gastriti olan kişilerin nane limon tüketmesi önerilmemektedir.

Siroz veya karaciğer yetmezliği olan kişilerin ve interferon tedavisinde olan kişilerin nane limon tüketmesi kesinlikle önerilmemektedir.

NANE LİMON GÜNDE KAÇ FİNCAN İÇİLEBİLİR?

Sağlıklı yetişkin bireyler, günde 1-2 fincan nane limon içebilir. Ancak 2 fincandan fazla tüketilmesi önerilmemektedir. Çok fazla içilen nane çayı, rahim içi zarındaki hücreleri tahrip edebilir. Bu da hamile kalma olasılığını azaltabilir.

İlgili Haberler
Kalp hastasısınız ama farkında değilsiniz
Dere yatağına dökülen tonlarca limon imha edildi
Dere yatağına dökülen tonlarca limon imha edildi
Boğazınız ağrıyorsa bunlara dikkat
Balığı asla öyle pişirmeyin
Mucize besinin sapı adeta şifa deposu. Yıllarca çöpe attığınız için pişman olacaksınız
Öne Çıkanlar
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Son Haberler
İngiliz uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranıyordu Gündem
İngiliz uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranıyordu
S&P’dan Türkiye ekonomisi değerlendirmesi Ekonomi
S&P’dan Türkiye ekonomisi değerlendirmesi
"αSyn-SAA" Parkinson’a umut ışığı mı? Sağlık
"αSyn-SAA" Parkinson’a umut ışığı mı?
Hatay'da bir evde yangın Gündem
Hatay'da bir evde yangın
Bunların bilmekte yarar var Bipolar olabilir misiniz Sağlık
Bunların bilmekte yarar var Bipolar olabilir misiniz
İzmir’de 41 kaçak göçmen yakalandı. 2 organizatör tutuklandı Gündem
İzmir’de 41 kaçak göçmen yakalandı. 2 organizatör tutuklandı
Kalp hastasısınız ama farkında değilsiniz Sağlık
Kalp hastasısınız ama farkında değilsiniz