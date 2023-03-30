30 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Nane ve biberiye Alzheimer’ın ilacı mı

Nane ve biberiyenin farelerde öğrenme ve hafızayı olumlu etkilediği belirlendi. Akıllara,” Nane ve biberiye Alzheimer’ın ilacı mı?” sorusunu getirdi. İşte o sorunun yanıtı…

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 07:37
Takip Et

Nane ve biberiye Alzheimer’a çare mi

Nane ve biberiye Alzheimer’ın ilacı mı
+
Aa
-

Nane ve biberiye Alzheimer’ın ilacı mı? 

Nane ve biberiyenin farelerde öğrenme ve hafızayı olumlu etkilediği belirlendi. Akıllara,” Nane ve biberiye Alzheimer’ın ilacı mı?” sorusunu getirdi. İşte o sorunun yanıtı…

Saint Louis Üniversitesi’nden Susan Farr ve ekibinin araştırması, bu bitkilerdeki bileşiklerin Alzheimer’ın göstergesi olan hafif bilişsel bozukluk (MCI) nedeniyle meydana gelen “kusurları” azaltabileceğini gösterdi. Araştırma sonuçlarının “nane ve biberiye tüketiminin öğrenme becerisi ve hafızayı olumlu etkilediği” anlamına gelebileceğini belirten Farr, çalışmanın hayvanlar üzerinde yapıldığını hatırlatarak, insanların bu bitkilerden ne kadar tüketmesi gerektiğinin henüz bilinmediğini vurguladı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
1
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
2
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
3
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿Simpsons kehanetlerinden biri daha tuttu
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
4
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
﻿'Süper Lig'de yeni puan durumu' diyerek paylaştı. Beşiktaş 3. sıraya çıktı
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
5
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Flaş uyarıyı yaptı. İslam Memiş altının rotasını çizdi
﻿Emekli maaşında büyük kandırmaca: Milyonlarca emekliyi etkileyecek
6
﻿Emekli maaşında büyük kandırmaca: Milyonlarca emekliyi etkileyecek
﻿Emekli maaşında büyük kandırmaca: Milyonlarca emekliyi etkileyecek
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
7
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
﻿Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
﻿AVM'de 2 kadına bıçaklı saldırı
﻿AVM'de 2 kadına bıçaklı saldırı
﻿AVM'de 2 kadına bıçaklı saldırı
﻿3 ilde sokaklar 5 dakikada karla kaplandı
﻿3 ilde sokaklar 5 dakikada karla kaplandı
﻿3 ilde sokaklar 5 dakikada karla kaplandı
﻿ Dursun Özbek'le Fatih Terim aynı masada buluştu. Özbek'ten flaş sözler
﻿ Dursun Özbek'le Fatih Terim aynı masada buluştu. Özbek'ten flaş sözler
﻿ Dursun Özbek'le Fatih Terim aynı masada buluştu. Özbek'ten flaş sözler
﻿Evini ateşe verdi intihar etmeye çalıştı. 3 kişi hastanelik oldu
﻿Evini ateşe verdi intihar etmeye çalıştı. 3 kişi hastanelik oldu
﻿Evini ateşe verdi intihar etmeye çalıştı. 3 kişi hastanelik oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.