Nani'den Mourinho yorumu: Ne yazık ki…

Türkiye’de Fenerbahçe ve Adana Demirspor formaları giyen Luis Nani, vatandaşı Mourinho'nun performansını değerlendirdi.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Nani, Türkiye günleri hakkında konuştu. Fenerbahçe’de harika zaman geçirdiğini kaydeden Nani, “Taraftarlar harikaydı. Orada bir evim var. Bu yüzden her fırsatım olduğunda gidebiliyorum. Kulübü ziyaret ediyorum, taraftarları ziyaret ediyorum. Orada arkadaşlarım var ve bu da iyi bir şey" dedi.

'DEVAM EDERSE ÖZEL ŞEYLER KATACAKTIR'

"Jose Mourinho'nun bu yılki performansını nasıl değerlendiriyorsun?" şeklinde gelen soruya da yanıt veren yıldız isim, "Jose Mourinho'ya sahip olmak güzel. Mourinho harika bir teknik adam. O her zaman kulübe bir şeyler katmayı arzular. Ne yazık ki bu yıl muhtemelen işler istediği gibi gitmedi. İnanıyorum ki Fenerbahçe'de devam ederse kulübe çok özel şeyler katacaktır" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli formayı 47 maçta giyen Nani, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 13 asistlik performans sergilemişti.