Napoli'nin golcüsüne İngiltere'den dev teklif

Editör: Fatma Demirkaya

Bu sezon gösterdiği performansla Napoli’nin gol yükünü sırtlayan ve yıllar sonra yaşanan şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olan Khvicha Kvaratskhelia ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

95 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Napoli’nin yıldız golcüsü Khvicha Kvaratskhelia için 95 milyon Euro’luk bir transfer teklifinde bulundu. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in ise Newcastle United’ın bu teklifine henüz yanıt vermediği öğrenildi.

PERFORMANSI

Gürcistanlı golcü Dinomo Batumi’den 11.5 milyona transfer olduğu Napoli’de bu sezon çıktığı 43 maçta 14 gol ve 17 asist kaydetti